Padova, ufficiale il colpo Nicastro

PADOVA - Colpo in attacco per il Padova. I biancoscudati accolgono il centravanti classe 1991 Francesco Nicastro, che arriva dal Catanzaro dove, in questa parte di stagione, ha realizzato 2 reti in 13 presenze. Per lui anche due esperienze in Serie B con le maglie di Foggia e Perugia, dove ha messo a referto 12 gol in 57 apparizioni. Questo il comunicato ufficiale del club veneto: "Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Francesco Nicastro dal Catanzaro al Padova. Nicastro ha siglato con la società biancoscudata un accordo biennale. Francesco Nicastro nasce a Campofranco (Caltanissetta) il 26 ottobre 1991. E’ un attaccante di 182 cm per 78 Kg. Il 29 agosto 2018, dopo aver esordito in campionato e in Coppa Italia, viene trasferito in prestito annuale con diritto di riscatto alla Ternana, in Serie C dove realizza 4 reti in 20 partite. Nella stagione 2019/2020 veste la maglia del Catanzaro, dove mette a segno 2 reti in 13 partite fino a gennaio, quando passa al Padova".

