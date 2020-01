Juve, Rugani in uscita: contatti con la Sampdoria, sondaggio Milan

ROMA - Daniele Rugani sembra ai margini del progetto di Sarri alla Juventus e ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione con la maglia dei bianconeri. Il difensore potrebbe lasciare Torino nella sessione invernale di calciomercato per giocare con continuità in un'altra squadra. Sul centrale ci sarebbe l'interesse di alcuni club, con la Sampdoria momentaneamente in pole position. I blucerchiati cercano un difensore e in giornata hanno contattato la società bianconera per il giocatore ex Empoli, che valuta l'opzione. I contatti tra Juve e Samp sono avviati. Su Rugani, però, ci sono anche Milan ed Eintrach Francoforte che hanno sondato il terreno negli ultimi giorni: i rossoneri, in particolare, aspettano aggiornamenti dalla trattativa per Todibo per valutare poi le eventuali alternative. Rugani sembra in uscita dalla Juve e la Samp lavora per ottenere il si del giocatore prima di entrare nel vivo dell'affare con i bianconeri.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!