Psg, Mbappè: "Non è il momento di parlare di rinnovo"

PARIGI (FRANCIA) - Dopo Neymar, che non ha mai nascosto di voler tornare al Barcellona, a far preoccupare la dirigenza e i tifosi del Psg è Kylian Mbappè. L'attaccante francese piace molto al Real Madrid, pronto a tutto pur di fargli vestire la Camiseta Blanca, e le sue dichiarazioni ieri dopo il 6-1 in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne hanno fatto tanto discutere. Il campione del mondo ha un contratto con il club parigino fino al 2022 e ai giornalisti che gli hanno chiesto informazioni sul rinnovo ha risposto: "Non è il momento di parlarne, penso solo a giocare e a concentrarmi sulla nostra stagione. Io ora voglio soltanto giocare a calcio - ha ribadito in zona mista -, il club è in una situazione tranquilla e stabile e non è questo il momento per affrontare questi argomenti, ci sono altre date per farlo".

I giocatori che valgono di più: Lautaro primo in Serie A