Sampdoria, per Ranieri c'è Tonelli

GENOVA - Prosegue il lavoro della dirigenza della Sampdoria per riportare in Liguria Lorenzo Tonelli (29). Il difensore del Napoli, ex blucerchiato, sarà il primo rinforzo per il reparto arretrato a disposizione di Claudio Ranieri, che ha dovuto fare i conti con il lungo infortunio di Alex Ferrari. Prima di Tonelli, e dopo i problemi registrati con l'Atalanta per Simon Kjaer (30), i blucerchiati si erano cautelati sondando Daniele Rugani (25), che la Juve potrebbe far partire. Nel frattempo il club doriano ha gettato le basi per il rinnovo di Andrea Bertolacci (29) che sembra aver finalmente messo alle spalle i problemi fisici. Sul fronte uscite sirene turche per Jeison Murillo (27): può andare in prestito al Galatasaray.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!