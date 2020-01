Pescara, Celli saluta: va in prestito al Rieti

PESCARA - Alessandro Celli saluta temporaneamente Pescara e l'Abruzzo: il difensore centrale classe 1997 è stato ceduto dai biancazzurri in prestito fino al 30 giugno prossimo al Rieti, club militante nel girone C di Serie C. Ecco il comunicato ufficiale: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Football Club Rieti per il diritto a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del difensore Alessandro Celli". L'ex Fano Celli, classe 1997 nato a Latina e cresciuto proprio nel defunto club nerazzurro, aveva collezionato fino ad adesso una sola presenza in stagione.

