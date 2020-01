"West Ham, pronti 14 milioni per Vieira della Sampdoria"

GENOVA - Offerta del West Ham per il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira: il 22enne è sicuramente una delle sorprese positive di questo campionato blucerchiato diventando titolare fisso soprattutto dopo l'arrivo di Claudio Ranieri. Per il giovane 17 presenze. Secondo i tabloid inglesi il West Ham avrebbe messo sul piatto 14 milioni di euro ma Vieira sarebbe incedibile. Intanto oggi si potrebbe sbloccare la trattativa per il difensore Lorenzo Tonelli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione per circa 2,7 milioni di euro.

