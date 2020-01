Tonelli in prestito alla Sampdoria: "Porterò Napoli sempre nel cuore"

ROMA - Lorenzo Tonelli passa in prestito alla Sampdoria. A ufficializzare il trasferimento in Liguria è stato lo stesso calciatore che, attraverso un messaggio sul proprio profilo Instagram, ha salutato i suoi ormai ex compagni. Per lui si tratta di un ritorno in blucerchiato visto che aveva indossato la maglia doriana già la scorsa stagione. Al Napoli non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nè sotto la gestione Ancelotti nè sotto quella Gattuso, non scendendo praticamente mai in campo in gare ufficiali, complice anche qualche infortunio di troppo.

Tonelli saluta Napoli

Il difensore, intanto, ha già salutato gli ormai ex compagni con un messaggio da brividi pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi anni mi hanno sempre fatto sentire importante e ciò mi ha permesso di poter dare il mio piccolo contributo!

Porterò sempre Napoli nel cuore".