GENOVA - Chiuso l'affare Lorenzo Tonelli (30), arrivato in prestito alla Sampdoria con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro e pronto a mettersi a disposizione di mister Ranieri, si lavora con il Napoli per un altro acquisto. I blucerchiati sono fortemente interessati ad Amin Younes (26), attaccante tedesco che finora con gli azzurri ha trovato pochissimo spazio (appena 148 minuti in totale). La Samp prova a convincere De Laurentiis a cederlo in prestito secco, anche solo per 6 mesi.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!