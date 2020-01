Diretta calciomercato, tutti gli affari dell'ultimo giorno

MILANO - Tra trattative serrate e linee telefoniche roventi, il centro dell'ultimo giorno di calciomercato invernale è l'Hotel Sheraton di Milano San Siro, già nella sessione estiva sede designata per l'appuntamento. Il gong finale per i movimenti in entrata in Italia è stato fissato alle ore 20, ma attenzione anche ai campionati esteri, perché ad esempio in Spagna e Francia sarà possibile acquistare fino alle 23.59, mentre in Germania e Inghilterra avranno tempo solo fino alle 18. Sei società italiane invece hanno ottenuto una proroga fino alle 21 per completare le operazioni. Si tratta di Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia. La maggior parte dei colpi più importanti sono già stati perfezionati, ma restano ancora in ballo tante situazioni. Su tutte quella che potrebbe portare Olivier Giroud (in scadenza di contratto con il Chelsea) a vestire la maglia della Lazio, ma anche la missione del Milan per acquistare il centrocampista 20enne belga dell'Anderlecht Alexis Saelemaekers, bloccato anche il terzino Robinson del Wigan. La Juve ha trovato l'intesa per il trasferimento di Emre Can al Borussia Dortmund, mentre il Milan ha ceduto Piatek all'Herta Berlino. Dopo Duncan e Kouamé, la Fiorentina chiude anche per Igor e Criscito: prenotate le visite mediche dell'ormai ex Genoa.

Ore 9.50 - Tentativo della Roma per Favilli

Il ds Petrachi ci prova per la punta della Juventus ora al Genoa. A centrocampo piacciono tre baby dell'Ajax: Gravenberch, Eiting e Ekkelenkamp.

Ore 9.35 - Napoli, Mertens ha deciso di rimanere

Il belga non si muoverà in questa sessione di mercato e avrà tempo per superare il record di gol di Hamsik.

Ore 9.30 - L'Inter non si ferma è caccia all'attaccante

Oltre a vagliare di nuovo e con insistenza il profi lo di un Giroud nel mirino pure della Lazio, sono state valutate altre soluzioni tra le quali Slimani e Pandev.

Ore 9.15 - L'agente di Petagna: "Voleva fortemente il Napoli"

Giuseppe Riso, procuratore dell'attaccante, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il club di De Laurentiis ha provato a prenderlo subito, poi è stato più veloce nel fermarlo per l'estate. Bene così. Petagna si sente pronto per una piazza di alto livello, il Napoli ci ha convinti appena ci ha chiamato".

Ore 9.00 - L'Inter continua a seguire Chiesa

Il club nerazzurro monitora la situazione riguardo il futuro dell'attaccante azzurro, che probabilmente in estate lascerà la Fiorentina.

Ore 8.35 - UFFICIALE Amrabat alla Fiorentina

Il calciatore si trasferirà in viola dalla prossima estate. Superata la concorrenza del Napoli. Operazione da 18 milioni più 2 di bonus.

Ore 8.20 - UFFICIALE Piatek all'Herta Berlino

Il club tedesco ha ufficializzato l'arrivo dell'ex numero 9 rossonero: "Sono felice", le prime parole dell'attaccante.

Ore 8.10 - UFFICALE Ricardo Rodriguez al PSV

Accordo raggiunto con il Milan per il trasferimento del terzino sinistro, al suo posto si lavora per portare Robinson del Wigan.

Ore 7.55 - UFFICIALE Petagna al Napoli

L'attaccante ha sostenuto i test d'idoneità sportiva a Villa Stuart, poi il rientro a Ferrara fino a giugno.

Ore 7.45 - UFFICIALE Florenzi al Valencia

Il club spagnolo ha annunciato l'acquisto del terzino con un video che ricorda la Casa di Carta.