L'Inter non si ferma: è caccia all'attaccante. Tutti i nomi

È corsa contro il tempo per l’acquisto dell’attaccante che completerebbe la rosa dell’Inter. Se fino a mercoledì alle 20,45 il mercato nerazzurro in entrata era considerato chiuso, la prestazione di Sanchez contro la Fiorentina lo ha riaperto in maniera brusca e da ieri mattina l’ad Marotta e il ds Ausilio hanno ricominciato a guardarsi intorno. Nessuno in viale della Liberazione ha la certezza che il quarto rinforzo per Conte arriverà, ma di certo dopo il 2-1 ai viola qualcosa è cambiato e, oltre a vagliare di nuovo e con insistenza il profi lo di un Giroud nel mirino pure della Lazio, sono state valutate altre soluzioni tra le quali Slimani e Pandev. Confermato che Pinamonti, un'altra delle piste, si è tolto dal mercato e ha preferito restare a Genova fino a giugno quando poi sarà riacquistato dall’Inter. Nella sede nerazzurra, assicurano, non c'è l'urgenza assoluta di un nuovo colpo e il mercato in entrata è defi nito concluso. In realtà le eventuali opportunità per individuare un vice Lukaku sono valutate con grandissima attenzione. E sarà così fino alle 20 di stasera.

Da Smalling ad Eriksen, quanti giocatori dalla Premier alla Serie A

Slimani, si punta al prestito

Nel pomeriggio si è sparsa la voce di un interessamento di Marotta e Ausilio per Pandev, uno degli eroi del Triplete. In viale della Liberazione ieri sottolineavano che Pandev è stata un’ipotesi solo per qualche ora e che si è mai arrivati a un approccio con il Genoa, che comunque non lo avrebbe ceduto adesso. Una trattativa invece c’è stata (e magari continuerà) per Islam Slimani, l’algerino di proprietà del Leicester che è in prestito al Monaco. L’Inter lo vorrebbe in prestito secco, ricalcando in tutto e per tutto l’affare che ha portato Moses in nerazzurro. La dirigenza ha sondato con attenzione questa pista che sembrava percorribile e decisamente calda, ma che poi ieri a tarda serata si è un po’ raffreddata. Motivo? Molti pezzi del puzzle devono essere sistemati e in poco tempo: prima di tutto la triangolazione Monaco-Leicester-Inter per il cartellino, poi il sostituto nel Principato del trentunenne. Non è stata ancora alzata defi nitivamente bandiera bianca per Slimani, ma le quotazioni sono in calo.

Inter, c'è anche l'opzione Giroud

Considerato che il Napoli aveva aperto al prestito di Llorente solo all’inizio dell’operazione Politano e che poi è tornato sui suoi passi perché Petagna arriverà solo a luglio, tra le opzioni praticabili è tornato di moda il nome di Giroud che nel frattempo è finito prepotentemente nel mirino della Lazio. Il francese piace pure al Tottenham, al quale però il Chelsea (peraltro bisognoso di un sostituto per far partire Olivier) non vorrebbe cederlo. Un intrigo. L’Inter ha trovato da tempo un’intesa con il campione del mondo, ma non aveva affondato ritenendo l’investimento complessivo troppo alto. Ieri ci ha ripensato perché Conte è tornato a chiederlo dopo aver capito che Sanchez in questo momento non fornisce le giuste garanzie. In una giornata nella quale sono stato proposti diversi attaccanti, sul tavolo nerazzurro sono stati messi da agenti o intermediari i nomi di Zaza, che Conte ha allenato in Nazionale, e di Lasagna, che però l'Udinese non vuole far partire. Voci o ipotesi concrete? Oggi lo scopriremo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola