Cagliari, dalla SPAL arriva Paloschi

CAGLIARI - Altro movimento di mercato tra Cagliari e SPAL. Il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo in Sardegna dell'attaccante classe 1990 Alberto Paloschi in prestito fino al termine della stagione. Percorso inverso per il centravanti Alberto Cerri, che si trasferisce in biancazzurro con la stessa formula. Questa la nota del club: "Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Alberto Paloschi dalla Spal con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20. Un attaccante completo che mette ora la sua esperienza e il suo fiuto del gol a disposizione del Cagliari. Benvenuto in rossoblù, Alberto!".

