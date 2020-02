"Il Real Madrid su Milinkovic-Savic della Lazio: James Rodriguez nell'affare"

ROMA - Una notizia bomba arriva dalla Spagna: il Real Madrid pronto a dare l’assalto a Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, secondo il portale Don Balon, ha fatto innamorare Zinedine Zidane. I Blancos, sempre su Pogba, pare avrebbero virato sul serbo alla corte di Inzaghi. E non è finita: Florentino Perez vorrebbe inserire James Rodriguez nell’affare.

Il Real Madrid su Milinkovic

L’idea Paul Pogba rimane difficile per il Real Madrid, ecco perché il club si sta guardando intorno alla ricerca di un’alternativa al francese. Tanti i nomi, ma uno stuzzica molto la fantasia del tecnico Zidane, che già al suo ritorno a Madrid aveva inserito nella lista degli acquisti: Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio ha sempre declinato ogni offerta per il suo gioiello. Eppure il patron dei Galacticos, Florentino Perez, vorrebbe far traballare il presidente Claudio Lotito. In Spagna valutano il Sergente 70 milioni di euro e potrebbero addirittura inserire James Rodriguez nell’affare per far calare il costo del cartellino. Il colombiano sta giocando pochissimo, ha il contratto in scadenza nel 2021, il Real in estate ha tutta l’intenzione di venderlo. Da Roma hanno fatto sempre muro. La società è concentrata su questa stagione che potrebbe regalare grandi sorprese. Ogni discorso è rimandato all’estate. Sergej sta bene alla Lazio, ha un contratto sino al 2024. Le sirene di calciomercato però, da lontano, già si sentono. Vietato distrarsi, il pensiero della società è chiaro.