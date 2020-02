"Messi e Guardiola alla Juve con Ronaldo": la Spagna si scatena

In Spagna non si parla d’altro. Cristiano Ronaldo, Messi e Guardiola insieme alla Juve. Un trittico da sogno per la società bianconera, nato dalla frattura tra il fuoriclasse argentino e il Barcellona dopo il caso Abidal e rafforzato dal tam tam mediatico delle ultime ore: in Inghilterra parlano di un Agnelli pronto a tutto pur di avere in panchina l’attuale tecnico del Manchester City, al ‘Chiringuito de Jugones’ - una delle trasmissioni più seguite in Spagna - di un clamoroso addio della Pulce che riabbraccerebbe volentieri Pep in bianconero.

Agnelli e il sogno di Guardiola alla Juve

“Il presidente Agnelli non ha mai nascosto il suo interesse per Guardiola - ha detto una fonte interna del club bianconero al Sun -. Pensa che il tecnico possa scegliere l’Italia dopo l’esperienza in Inghilterra. Bisogna capire se è questo il momento, ma farà di tutto per far sì che possa esserlo”. La stagione del Manchester City, fino ad oggi non esaltante considerando l’invincibilità del Liverpool di Klopp, potrebbe incidere sul futuro dell’allenatore catalano che nello scorso dicembre ha lanciato un piccolo segnale alla Juve: “Da giocatore sognavo di giocare lì insieme a Zidane”. In Inghilterra sono addirittura andati oltre, ipotizzando la prossima formazione bianconera: Szczesny; Meunier, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur; Messi, Dybala, Sané; Ronaldo. Un undici da sogno per inseguire l’obiettivo Champions.

Messi via dal Barcellona?

“Messi può lasciare il Barcellona. Difficile, ma non impossibile - ha dichiarato l’ex ds del Barcellona Ariedo Braida -. Chi se lo potrebbe permettere? Le squadre più importanti”. Lo scontro tra Messi e Abidal, l’emergenza infortuni e la penuria di attaccanti hanno gettato il club blaugrana nel caos, i tifosi iniziano ad avere paura. “Se resta al Barça? Bisognerebbe chiederlo a lui - le parole dell’attuale ds al Mundo Deportivo -. Stiamo parlando del miglior giocatore del mondo e non è mai facile rinnovare il contratto a un giocatore del genere”.