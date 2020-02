Inter, Chong in arrivo: andrà in prestito

MILANO – A caccia di una squadra italiana a cui prestare Chong. L’Inter si sente molto avanti nell’ingaggio del 20enne talento del Manchester United, con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Nonostante i Red Devils, ultimamente, siano tornati a convocarlo in prima squadra, nel tentativo di evitarne la fuga senza incassare nemmeno un euro, i discorsi sono talmente avanzati che il club nerazzurro si è già mosso per trovargli la sistemazione ideale. Ormai tramontata l’ipotesi Jiangsu, non avrebbe molto senso tenerlo a disposizione di Conte. Il suo ruolo, infatti, è quello di esterno offensivo, che non è previsto nel sistema di gioco del tecnico leccese. Meglio insomma che si faccia le ossa nel nostro campionato giocando con continuità, anche perché le sue doti sono fuori discussione e in futuro potrebbe tornare alla Pinetina.

