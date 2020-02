Lazio, senti Giroud: “A gennaio stavo per partire. Ora il 100% con il Chelsea”

ROMA - Chi si rivede in campo con la maglia del Chelsea? Olivier Giroud. L’attaccante francese è tornato a giocare una partita di Premier League ieri contro il Manchester United. Venti minuti e poco più per assaggiare di nuovo il sapore della sfida. L’ultima volta era capitato il 30 novembre scorso. A gennaio è stato ad un passo dal vestire la maglia della Lazio, che l’aveva cercato con forza, salvo poi rimanere a mani vuote. La volontà del club londinese è stata determinante. Giroud, nel post partita di ieri, ha parlato proprio dell’affare di mercato mancato: “Stavo per partire, da metà dicembre a fine gennaio mi sono trovato tra due fuochi. Da 1 febbraio però, sono tornato al 100% a disposizione del Chelsea. Darò tutto per questa maglia sino a giugno. È stato bello ritrovare il prato e certe sensazioni. Adesso voglio giocare il più possibile per cercare di prendere parte al prossimo Europeo con la Francia”.

