Kumbulla, l'Inter vuole chiudere: Napoli e Lazio in agguato

MILANO - Gli occhi dell’Inter su Marash Kumbulla sono sempre più attenti. Il difensore del Verona è da tempo nel mirino del club di viale della Liberazione, ma, se possibile, in questo inizio di 2020 Marotta e Ausilio hanno aumentato il loro pressing incontrando l’agente del calciatore, Gianni Vitali, parlando dell’operazione con l’Hellas in occasione del trasferimento a Verona (in prestito) di Dimarco e mandando i loro scout a visionare il ventenne di Peschiera del Garda. Tutto porta a pensare che l’Inter farà il possibile per non farselo sfuggire, anche se la concorrenza che dovrà superare è agguerrita.

Occhio ai tedeschi

Su Kumbulla nelle scorse settimane ha lavorato con grande insistenza il Napoli e il presidente De Laurentiis aveva anche raggiunto un accordo con il collega gialloblù Setti sulla base di 21 milioni più 4 di bonus. Il giocatore, però, non ha dato il suo via libera al trasferimento sotto il Vesuvio e l’affare, se non completamente saltato, è stato almeno congelato. Dietro questo no c’è proprio la società di Suning che ha già incontrato più volte l’entourage del ragazzo facendogli capire che nel progetto di Conte avrebbe un ruolo importante. Premesso che pure la Lazio e la Fiorentina hanno sondato il terreno per il nazionale albanese, le maggiori insidie arrivano dalla Bundesliga [...]

