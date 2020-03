Lazio, il valore della rosa è aumentato di 55 milioni. E in Serie A Dybala il più costoso

ROMA - La Serie A non sta attraversando il suo miglior momento storico ma marzo, almeno per i valori di mercato di Transfermarkt, è il mese in cui si mette un po' di ordine fra le quotazioni, riassestando tutti i profili, e di conseguenza i club, che meritavano una rivalutazione. In positivo e in negativo. Guardando la classifica e osservando il rendimento degli ultimi mesi di campionato, la Lazio è l'assoluta protagonista dell'aggiornamento, con una crescita di 52 milioni di euro della rosa, spinta dalle giocate di Luis Alberto e dai gol di Ciro Immobile, su cui però pesa il fattore età. Lo spagnolo ha portato il proprio vdm a 55 milioni di euro, + 15 rispetto alla precedente, confermandosi uno dei migliori centrocampisti d'Italia. Una plus eguagliata in questa sessione solo da Theo Hernandez (40M) e Marash Kumbulla (25M). Il terzino del Milan, con Gabbia (3M, +2,5) e Bennacer (20M, +3) l'unico rossonero a progredire, ha stupito tutto per qualità tecniche, corsa e capacità di ambientamento, in quella che è la sua prima stagione in A. Idem per Marash Kumbulla, leader di una delle difese meno battute della A: 24 gol come la Juventus, solo uno in più della Lazio e due dell'Inter. Non per altro sia Demiral (30M, +10), che Bastoni (35M, +12), Patric (8M, +3) e Luiz Felipe (20M, +8) chiudono in positivo. Chiaro che poi, anche nelle retroguardie di livello, per tanti fattori ci siano elementi in forte calo, come ad esempio Godin (10, -5) e Rugani (15, - 4). Segno meno anche per alcuni dei protagonisti recenti della massima divisione italiano.

Lazio, ecco il primo posto: Bologna battuto 2-0

Chi scende e il re Dybala

Il calo più drastico è quello del brasiliano Allan. Il centrocampista del Napoli non può essere più considerato una prima scelta e fa registrare un passivo di 10 milioni di euro (da 50 a 40), due in più di Douglas Costa, ora fermo a 30M, e in cima alla lista dei "ribassati" della Juventus in cui compaiono anche Pjanic (65M, -5), Ramsey (35M, - 5) e Matuidi (13M, -5). I bianconeri scendono di 7M in totale, ma sono del Napoli (-37M) e del Torino (-13M) i down peggiori. Umore opposto per l'Atalanta (+34M, con Gosens, da 18 a 25M, come maggior aumento) e Verona (+31.8M). L'update intermedio non risparmia nemmeno il più prezioso, Christian Eriksen. L'approccio soft alla nuova realtà fanno sì che il danese perda il trono e sia rimpiazzato da Dybala. Con 5 milioni in più, a 90, la Joya torna a guardare tutti dall'alto in basso, in primis Eriksen raggiunto a 85 da Romelu Lukaku (+10), rivalutato dal gioco di Conte (23 reti e 5 assist in 34 partite, già superati i numeri della passata stagione). Almeno fino all'estate quando anche il destino del campionato avrà maggiore chiarezza.