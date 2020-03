Lazio, Giroud: “Rimanere al Chelsea? Mi piacerebbe. Ma ora non ci penso”

ROMA - La Lazio non perde di vista l’obiettivo Olivier Giroud. L’attaccante francese era stato vicino a vestire la maglia biancoceleste già a gennaio, ma il Chelsea si oppose e non se ne fece più nulla. Il ds Igli Tare però, non si è arreso e lavora all’affare per la prossima estate. Ma attenzione ai colpi di scena. Olivier, in un’intervista rilasciata al The Athletic, non scarta l’ipotesi rinnovo con il Chelsea: “Se mi piacerebbe rimanere? Sì, certo. Ma al momento ci sono tante partite da disputare e un trofeo ancora da vincere, poi vedremo. Credo di poter giocare ancora per altre due o tre stagioni ad alti livelli. Per ora non voglio parlare di rinnovo o di mercato, prenderò una decisione al momento giusto”.

Lazio in pressing

La dirigenza biancoceleste non molla, anzi. Il giocatore è in scadenza, Tare avrebbe già fatto la sua proposta contrattuale: tre anni a circa 3,5 milioni di euro. Il giocatore però, non lascia trapelare nulla: “Gennaio è stato un mese difficile, ma ora sono di nuovo felice di far parte del Chelsea e di giocare. Il mercato è ormai alle spalle, ho sfruttato le occasioni che il mio allenatore mi aveva promesso”. I prossimi mesi saranno decisivi, anche perché la Lazio non perde di vista Giroud, l’attaccante individuato per la prossima stagione.

