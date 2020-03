Giroud: “L'Inter era la mia priorità, ma anche la Lazio mi voleva”

ROMA - La Lazio e Olivier Giroud sono stati molto vicini a gennaio durante la sessione del calciomercato invernale. Il ds Igli Tare era pronto a chiudere per l’attaccante, poi il blocco del Chelsea. Niente da fare, il giocatore è rimasto a Londra con il contratto in scadenza. Intervistato da Telefoot, la punta francese ha ammesso: “L’Inter era la squadra che più mi interessava. Il problema è che tutto è finito per le lunghe. Anche Lazio e Tottenham ci hanno provato, ma sono stato bloccato dal Chelsea. E non solo, c’era pure il Lione. Ho ricevuto una telefonata dal presidente Aulas. Gli ho risposto lusingato dicendo che la mia priorità fosse l’Inter”. La Lazio comunque non si è arresa, Tare vuole centrare il colpo in vista della prossima stagione.

