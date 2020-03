Bonaventura, il Napoli ci pensa: a giugno lascerà il Milan

NAPOLI - Il Napoli è interessato a Giacomo Bonaventura, che difficilmente rinnoverà il contratto che lo lega al Milan, in scadenza il 30 giugno 2020. Sul suo futuro c'è una vera spaccatura all'interno del club, tra chi vorrebbe il prolungamento del centrocampista e coloro che, invece, ritengono ormai conclusa la sua esperienza in rossonero. Mino Raiola, agente dell'ex Atalanta, avrebbe aperto un dialogo con De Laurentiis, che vorrebbe provare a portarlo alla corte di Gattuso. Gli azzurri, però, non sono gli unici ad averlo messo nel proprio mirino: anche la Lazio, infatti, vorrebbe fare un tentativo. Quella legata a Bonaventura, poi, non è la sola questione da risolvere in casa Milan: numerosi sono, infatti, i contratti in scadenza, su cui è necessario prendere una decisione. Gazidis ed i suoi collaboratori hanno preso in mano le redini del club, visto l'addio di Boban e quello, sempre più probabile, di Maldini e Massara a fine campionato. Toccherà a loro decidere anche il futuro del classe '89.

