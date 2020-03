Arezzo, capitan Cutolo rinnova fino al 2021

AREZZO - In casa dell'Arezzo si festeggia un rinnovo. L'attaccante e capitano granata Aniello Cutolo proseguirà la sua avventura in Toscana fino al 30 giugno 2021: "La S.S. Arezzo informa che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con il capitano Aniello Cutolo per il prolungamento del suo contratto sino al 30 giugno 2021. Certi che tale decisione della Società sarà ben accolta dall’intera tifoseria amaranto, si vuole evidenziare con l’occasione come, nonostante un periodo di difficoltà dovuto ai mancati introiti, il gesto del Presidente La Cava va ulteriormente evidenziato ed applaudito, ma soprattutto interpretato come chiaro segnale di fiducia per il futuro. La S.S. Arezzo si auspica, come più volte evidenziato, che altre forze imprenditoriali possano affiancare l’attuale compagine societaria al fine di programmare traguardi sempre più ambiti come auspicato da tutti".

