Faraoni nel mirino del Napoli, l'agente conferma: "Piace a Gattuso"

NAPOLI - Mentre il campionato di Serie A e le competizioni europee sono al momento ferme per contenere l'emergenza Coronavirus, le voci di mercato continuano a diffondersi con straordinaria velocità. Sull'interesse del Napoli nei confronti di Davide Faraoni si è espresso lo stesso procuratore del difensore, che con la maglia del Verona ha collezionato nella stagione in corso 25 presenze, tre gol ed altrettanti assist. L'agente Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "È troppo presto per parlare di mercato adesso. Non nascondo mai nulla, Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso".

L'agente di Hysaj: "Restare al Napoli? Quasi impossibile"

Mario Giuffredi si è espresso anche sul futuro di un altro suo assistito, Elseid Hysaj. Il procuratore si è sbilanciato sull'addio del difensore albanese: "Hysaj è un giocatore che per tre anni è stato il migliore in Serie A e in questo periodo di campionato e coppe giocato con Gattuso, ha dimostrato di essere di alto livello. Ma è quasi impossibile resti al Napoli, non avranno mai una scortesia da parte mia alla società azzurra, ma è giusto superare le strade".