Il Barcellona su Luiz Felipe, Lotito deve blindarlo

L’ indiscrezione rimbalza dalla Spagna. Luiz Felipe è entrato nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana lo segue e nelle ultime cinque giornate del campionato di Serie A, prima della sospensione legata al coronavirus, lo ha studiato da vicino. Gli emissari catalani sono stati allo stadio Olimpico e lo hanno visto anche in occasione delle trasferte di Parma e di Marassi con il Genoa. Riflettori puntati sul difensore brasiliano, in crescita esponenziale e con un ruolo sempre più da protagonista nella Lazio, lanciata verso lo scudetto sino allo stop deciso dal Governo. Lotito e il ds Tare, che lo ha scoperto quando giocava nelle giovanili dell’Ituano (serie D brasiliana), non hanno alcuna intenzione di cederlo. Semmai il contrario. Lo vogliono blindare e portare al prolungamento del contratto. Ramos, come lo chiama Inzaghi, fa parte del progetto Champions e viene considerato un futuro top player nel suo ruolo. Titolare sul centro-destra, è il più giovane e ha dimostrato di saper sostituire anche Acerbi, leader del reparto completato dall’esperienza di Radu. Quei tre formano la miglior difesa del campionato e rappresentano uno dei segreti della esplosione della Lazio.

In via di definizione l’accordo per il rinnovo di Luis Alberto (manca soltanto l’annuncio), i dirigenti biancocelesti presto torneranno alla carica per riaprire i negoziati con Luiz Felipe, andati avanti un po’ a rilento negli ultimi mesi. La pausa potrebbe favorire ulteriori sviluppi e permettere di riavviare la trattativa. Il brasiliano, in scadenza il 30 giugno 2022, è diventato il capitolo principale da risolvere in attesa dell’estate e della riapertura del mercato. Classe ‘97, è già diventato uno dei migliori difensori centrali del campionato e i suoi progressi negli ultimi mesi non sono sfuggiti all’interesse dei grandi club, come dimostra l’inserimento del Barcellona. Il suo ingaggio è inferiore al milione di euro. Guadagna poco, molto meno rispetto al suo livello e in considerazione dell’età. E la questione del rinnovo, che il ds Tare avrebbe già affrontato e risolto con la largo anticipo, è rimasta a lungo in sospeso. Già uno o due appuntamenti con la dirigenza (tra settembre e gennaio) non sono serviti per sbloccarla e le parti, verificata una distanza ancora ampia, hanno preso tempo. C’è ancora margine per trovare un’intesa ed è abbastanza chiaro come la società non abbia intenzione di perderlo. Stesso discorso riguarda Luiz Felipe. Il brasiliano esprime il desiderio di restare, ma vuole essere accontentato. Si sente profondamente coinvolto e attaccato alla maglia biancoceleste. E’ stato pescato e trovato, quasi per caso, nella Serie D brasiliana ed è diventato un professionista dopo essere transitato per un anno alla Salernitana.

