"Ronaldo-Beckham, accordo segreto per un futuro in MLS"

BARCELLONA (SPAGNA) - Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juve la prossima estate. A lanciare questa bomba di mercato è la rivista spagnola Don Balon, secondo cui il fuoriclasse portoghese avrebbe raggiunto un accordo con David Beckham, presidente dell'Inter Miami. Le capacità manageriali e le conoscenze acquisite durante la carriera, secondo Don Balon, avrebbero permesso a David Beckham di convincere Cristiano Ronaldo a intraprendere questa nuova avventura.

Beckham sogna Cristiano Ronaldo

La vita negli Stati Uniti è qualcosa che piace a Cristiano, motivo per cui sarebbe spinto, secondo Don Balon, ad andare in MLS per chiudere la sua carriera come calciatore professionista. Inoltre avrebbe confessato di avere un obiettivo da raggiungere al termine della sua avventura nel mondo del calcio: "Una cosa che mi affascina è anche recitare in un film". Ragioni che aumenterebbero la probabilità del suo arrivo. David Beckham vedrebbe dunque il suo sogno diventare realtà, acquistando uno dei migliori giocatori nella storia del calcio per difendere i colori della promettente Inter Miami. Da parte sua, Cristiano Ronaldo, lascerebbe di nuovo la sua zona di comfort, dimostrando che ha bisogno di nuove sfide per mantenere alta la sua motivazione.