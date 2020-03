Lazio, l'agente di Luiz Felipe: “Piace a tanti club. Per il Barça sarebbe perfetto”

ROMA - Al Barcellona piace a Luiz Felipe, la segreteria tecnica blaugrana avrebbe messo gli occhi sul difensore della Lazio. Ai microfoni di MundoDeportivo, l’agente del difensore, Stefano Castagna, ha commentato in merito: “È un onore l’interesse del Barcellona, ma ora il giocatore è concentrato solo sulla Lazio e sul titolo. Speriamo che l’emergenza Coronavirus rientri presto. Certo, il Barcellona è il Barcellona. Luiz Felipe è un difensore completo, veloce, tecnico. In Italia sta facendo molto bene ed è normale che grandi top club siano andati alla Lazio per parlare di lui. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo”. Poi il chiarimento finale: “Ad oggi comunque nessuno del Barcellona mi ha chiamato. Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus alcuni grandi club hanno contattato la Lazio. Non ci sono tanti difensori centrali in giro”.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!