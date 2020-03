Bologna, una pista porta a Stojinovic

BOLOGNA - Hanno fermato i voli, le trasferte, i campionati. Hanno messo in stand-by il calcio. Ma procuratori e osservatori non si fermano. Nei database il Bologna ha individuato Dusan Stojinovic, ha 19 anni, del Celje. Sloveno, classe 2000, Stojinovic potrebbe essere uno dei futuri talenti del club rossoblù. Walter Sabatini aveva promesso "due difensori centrali forti" per l’estate, ma adesso che è tutto chiuso per virus alcune priorità potrebbero cambiare. Anche i prezzi, le trattative. Sulla politica dei giovani, però, il Bologna non molla. Quando riprenderanno le comunicazioni e i viaggi, molte piste potrebbero essere portate a termine.

Coronavirus, a Milano c'è tanta gente sulla metropolitana

Una è proprio quella di Stojinovic, che già aveva avuto contatti con l’Italia ma poi era rimasto in Slovenia per crescere ancora. Prima che si fermasse tutto, il difensore centrale aveva giocato 24 partite (1 gol). Piace anche il terzino Petar Stojanovic, classe ’95, della Dinamo Zagabria. Gioca a destra, ma può anche passare a sinistra. Anche lui è uno degli obiettivi per il prossimo mercato. Certamente il reparto centrale e gli esterni bassi saranno obiettivi prioritari della prossima campagna acquisti.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT