Escalante: "Lazio, onorato dell'interesse. Voglio il grande salto"

ROMA - Gonzalo Escalante è un promesso sposo della Lazio. Il centrocampista argentino, oggi in forza all’Eibar, è in scadenza di contratto: a luglio vestirà la maglia biancoceleste. Ora il calcio però, è passato in secondo piano. Anche in Spagna è scattata l’emergenza Coronavirus: “Tutto è strano e complicato - le sue parole al quotidiano Olé - una settimana fa stavamo giocando in campionato, ora tutti a casa senza poter uscire. Ci manteniamo in forma e curiamo l’alimentazione. Mi alzo presto, faccio colazione, mi alleno, gioco alla PlayStation. Ho mia moglie con me, facciamo anche i puzzle”.

Il calcio

"Non so cosa accadrà al torneo, non si sa nulla. In questi 5 anni in Spagna sono cresciuto molto. Non è facile giocare in questo campionato. Spesso dall’Argentina guardavo le partite spagnole. Sono felice di quello realizzato fino ad ora. La Lazio? A breve scadrà il mio contratto, analizzo le alternative. L’interesse dei biancocelesti è una bella sensazione. Un giorno mi piacerebbe anche poter tornare al Boca. Ora vorrei continuare in Europa, è tempo del grande salto".

