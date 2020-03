Juve, Zidane ha chiarito il suo futuro: ecco la sua decisione

MADRID (SPAGNA) - Buone notizie dalla Spagna per Maurizio Sarri. A quanto pare, infatti, Zinedine Zidane sarà l’allenatore del Real Madrid anche nella prossima stagione. Ad assicurarlo è il quotidiano sportivo madrileno As a caratteri cubitali in prima pagina, mettendo fine alla suggestiva ipotesi di un effetto domino, prospettato nelle passate settimane, di un Mauricio Pochettino sulla panchina dei blancos, con il conseguente trasferimento di Zizou a Torino. A quanto pare la Casa Blanca, che solitamente aspetta la conclusione di tutti i tornei per fare un punto della situazione, avrebbe deciso di affrettare i tempi a causa dell’emergenza coronavirus, che con ogni probabilità sposterà la chiusura stagionale almeno fino a fine giugno, se non a luglio inoltrato. Di qui la necessità di impostare per tempo una solida programmazione, visto che di fatto l’estate risulterà, per forza di cose, accorciata, iniziando ad abbozzare il futuro progetto partendo dalla guida tecnica.

TUTTO SULLA LIGA

FUTURO BLANCO - Il Real, pertanto, ripartirebbe da Zidane anche in caso di mancato successo in Champions League, dove alla ripresa dovrà tentare di rimontare la sconfitta interna per 2-1 contro il Manchester City, e di una nuova delusione in Liga, dove insegue con 2 punti di svantaggio rispetto agli eterni rivali del Barça. Il tecnico francese, legato al club merengue fino al giugno del 2022, starebbe già lavorando alla programmazione della prossima stagione. A quanto pare, in questo momento si starebbe lavorando soprattutto sulle operazioni in uscita, cercando una destinazione ai vari Gareth Bale, Odriozola, Brahim Diaz, James Rodriguez, Mariano e Jovic, con quest’ultimo che piace, e pure parecchio, al Napoli. L’altra questione caliente, poi, riguarda il possibile ritorno di alcuni giocatori ceduti in prestito, come Lunin, Achraf, Reguilon, Oscar Rodriguez, Odegaard, Dani Ceballos, Kubo e Borja Mayoral. Per quanto riguarda i possibili rinforzi, infine, rimangono caldissimi i nomi di Pogba, Halland e Mbappé.

CONTINUITÀ BLAUGRANA - Conferme in vista anche sulla panchina blaugrana. Il giornale barcellonese Sport, sempre oggi, apre con un eloquente “Setién continuerà”. Anche in questo caso la situazione d’emergenza avrebbe convinto tutti ad anticipare le decisioni, consigliando di ripartire dall’attuale allenatore, che nonostante le mille difficoltà, ad iniziare dall’incredibile concentrazione di infortuni e dal caos societario, seguito allo scandalo social che ha investito i massimi dirigenti blaugrana, è riuscito a instaurare un buon clima nello spogliatoio e, soprattutto, a riportare in vetta alla Liga il Barça e, al contempo, a mantenere vivi i sogni Champions dopo l’1-1 del San Paolo di Napoli. Anche in questo caso, il tecnico cantabro starebbe già lavorando, in pieno accordo con la direzione sportiva, in vista della prossima stagione, per costruire una rosa più vicina al suo credo calcistico. In questo caso, il primo nome sulla lista dei possibili rinforzi rimane quello dell’interista Lautaro Martinez, anche se si ragiona anche sugli altri reparti. Tra i nomi più caldi, Luis Felipe della Lazio.

@andydepauli