Inter, il Barça marca a uomo Lautaro Martinez

MILANO - Lautaro Martinez è nel mirino del Barcellona, sempre di più. Ma l'Inter non lo accompagnerà alla porta senza prima aver appurato la volontà del Toro di andare via, e senza l'adeguata offerta. Comunque lo si guardi, il futuro dell'argentino è assolutamente in bilico. E sullo sfondo c'è pure l'eventualità di un nuovo contratto con l'Inter. Ogni soluzione resta aperta, ma in primis tutto dipende dalle intenzioni di Lautaro. In caso di permanenza a Milano e di un nuovo accordo – questo ha scadenza nel 2023 – con buona probabilità sparirebbe la clausola rescissoria di 111 milioni. Quella che per il Barcellona potrebbe essere un ostacolo aggirabile, mettendo sul piatto anche un paio di giocatori e versando cash soltanto 70-80 milioni. Stessa prerogativa, oltretutto – la clausola – che aveva anche il contratto di Icardi all'Inter.

Vecchio pupillo

Ieri il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo svelava un particolare che rende l'interesse del Barcellona per Lautaro antico di almeno quattro anni. Ai tempi di un torneo internazionale riservato agli Under 20. Il Toro in quell'occasione – l'Argentina chiuse al secondo posto – venne visionato e descritto da emissari dal club catalano come un attaccante molto simile a Suarez, che già furoreggiava parecchio. Al momento di fare sul serio con il Racing Avellaneda – due anni più tardi – l'offerta dell'Inter di 25 milioni di euro venne ritenuta esorbitante. Quasi il triplo della valutazione data dal Barcellona a Lautaro Martinez. Sul quale il progetto era quello di una crescita per gradi all'ombra del Pistolero. Senza tralasciare il sogno di qualsiasi argentino, ossia giocare con Leo Messi. Il feeling, in questo senso, è già scattato con la maglia della Seleccion. Dove Lautaro ha segnato nove gol in diciassette presenze, la media è già di tutto rispetto.



