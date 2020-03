“Il Barcellona su Luiz Felipe per sostituire Umtiti”

ROMA - In Spagna insistono: “Il Barcellona vuole Luiz Felipe”. Il difensore della Lazio è cima alla lista dei desideri dei blaugrana. Fourfourtwo rilancia il possibile affare: il centrale italo-brasiliano è il sostituto ideale per rimpiazzare Samuel Umtiti. Il francese in questa stagione è stato fermo spesso per infortunio, ecco perché la segreteria tecnica del Barça si sta guardando intorno per cercare un nuovo difensore. Luiz Felipe ha il contratto in scadenza nel 2022, il rinnovo con la Lazio è in programma, per ora però c’è distanza tra le parti. È un pupillo di Inzaghi, dopo l’avventura alla Salernitana l’ha fatto crescere e maturare. Classe 1997, può rappresentare il futuro del club. Oggi guadagna meno di un milione di euro, chiederà un notevole aumento. Il suo agente qualche giorno fa strizzava l’occhio al Barcellona: “Siamo onorati del loro interesse”. Per il Barça non rappresenta comunque l’unico nome: in lista ci sono anche Pau Torres del Villarreal e Aymeric Laporte del Manchester City.

