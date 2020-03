“Il Liverpool punta Immobile per la prossima stagione”

ROMA - Campionati fermi, si parla anche di calciomercato. Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione: “Il Liverpool segue Ciro Immobile della Lazio”. I Reds, in vista della prossima stagione, vogliono rinforzare l’attacco ancora di più. Sono in cerca di una punta forte e con il fiuto del gol per completare il tridente con Salah e Mané. In rosa c’è già Firmino, fortissimo attaccante brasiliano, ma che in carriera non è mai stato un goleador.

Lazio, Immobile in casa ha occhi solo per la PlayStation

I piani del Liverpool

Il primo nome della lista di Klopp è Timo Werner del Lipsia. Ma tra le alternative che stuzzicano di più, secondo il Liverpool Echo, c’è Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è il capocannoniere della Serie A, leader della Scarpa d’Oro, quest’anno sta vivendo una stagione magica. “Con Mané e Salah formerebbe un trio esplosivo”, scrive il tabloid inglese. Ciro ha 30 anni, è nel pieno della sua vita calcistica, è legato alla Lazio con un contratto sino al 2023. È il volto della squadra forte e vincente di Inzaghi, la società sta già lavorando al suo rinnovo. Lotito è pronto a ricoprirlo d’oro sino al 2025. Una firma nei prossimi mesi vorrebbe dire allontanare certe voci di mercato uscite nelle ultime settimane. Sulle tracce dell’attaccante di Torre Annunziata ci sarebbero anche Napoli ed Everton. Il Liverpool segue con attenzione la faccenda, mentre mette gli occhi pure su Ilicic e Ben Yedder.

Con Klopp

Il tecnico conosce bene Immobile. I due si sono incrociati al Borussia Dortmund nel 2014: Ciro vola in Germania chiamato da Jurgen, ma la sua è una stagione non fortunata. Eppure ha lasciato qualche rimpianto: “Ho lavorato con Klopp nel momento sbagliato”. Il tedesco dall’Inghilterra tifa Lazio proprio per Immobile e Leiva, suoi ex giocatori. Segno che il rapporto è di stima reciproca. Affare in vista? Lotito vuole blindare il suo gioiello, il patron è pronto ad alzare il muro.