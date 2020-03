"Il Liverpool punta Ferran Torres del Valencia"

LONDRA -Il Liverpool sta puntando Ferran Torres, giovane talento del Valencia. Sono le parole del 'Mirror' che aggiunge la squadra inglese alla lista delle pretendenti per l'attaccante. Il 20enne è nei radar dei giganti della Liga, il Real Madrid e Barcellona , ma anche la Juventus e il Manchester City sono interessate. Torres è un attaccante versatile che può giocare anche come ala. Quest'anno sta dimostrando le sue abilità con un'ottima stagione con il Valencia. Ha avuto modo anche di mostrarsi in Champions League con due gol e due assist in cinque presenze.

