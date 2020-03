Lazio, torna di moda Rafinha: fu vicino nel 2015

ROMA - In orbita Lazio sta tornando di moda un vecchio pallino di Igli Tare: Rafinha. In Spagna sono sicuri: il ds biancoceleste non ha mai smesso di seguirlo. Ora l’affare è davvero possibile. Il giocatore è di proprietà del Barcellona in prestito al Celta Vigo, contratto in scadenza nel 2021. Può essere un’occasione.

L’affare sfumato, ora nuovo affondo?

Rafinha è stato vicinissimo a vestire la maglia della Lazio nel febbraio del 2015. Era praticamente tutto fatto, poi all’ultimo il tecnico dei blaugrana Luis Enrique disse no. Dopo 5 anni se ne parla ancora, anche perché questa volta la trattativa è meno complicata. Rafinha ha girovagato tra Inter e Celta Vigo. In Galizia è arrivato in prestito a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 17. Una cifra da pagare solo in caso di permanenza in Liga, cosa non scontata. La formazione allenata da Oscar occupa momentaneamente la quart’ultima posizione, ad un solo punto di distanza dalla zona retrocessione. Il centrocampista ha compiuto da poco 27 anni e ha il contratto in scadenza con il Barcellona tra un anno. Nessuna offerta ufficiale della Lazio, ma i media spagnoli parlano di osservatori biancocelesti presenti spesso alle partite del Celta Vigo. Su di lui anche Inter e altre squadre di Liga. Per Inzaghi sarebbe un colpo da Champions, un profilo perfetto che garantirebbe esperienza e qualità.