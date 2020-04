“Siviglia su Milik e Napoli su Immobile”

ROMA - Arkadiusz Milik fa gola a tante squadre, Ciro Immobile lo stesso. Ma le situazioni contrattuali dei due attaccanti sono completamente diverse. La punta del Napoli è in scadenza di contratto nel 2021, quella della Lazio nel 2023. Dalla Spagna lanciano l’indiscrezione, con Mundo Deportivo che scrive: “Il Siviglia vuole Milik, il Napoli con la sua cessione è pronta a prendere Immobile”. Monchi vorrebbe il polacco, ma non è il solo: nei giorni scorsi si registravano interessi anche da parte dell’Atletico Madrid. E che al Napoli possa piacere il bomber biancoceleste non è una novità. Ciro poteva vestire la maglia azzurra prima di arrivare alla Lazio, ma De Laurentiis disse no. Affare sfumato, con Lotito invece che per 9 milioni di euro è riuscito ad accaparrarsi un giocatore che ha sempre segnato tantissimi gol. Difficile che possa lasciare Roma, è al centro di un progetto fin qui bello e anche vincente. Immobile è diventato una bandiera, a Formello preparano anche un nuovo contratto sino al 2025 per blindarlo definitivamente e placare certe voci di mercato.

