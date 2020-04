Lecce al lavoro per Farias e Deiola

LECCE - Nel mondo del calcio si naviga a vista nelle nebbie dello stop imposto dal Coronavirus. Quali siano le scelte è evidente che in fase di riorganizzazione vi sarà meno liquidità disponibile e probabilmente sarà valorizzata la politica degli scambi. Il Lecce ha in organico ben 7 prestiti: Deiola, Farias, Barak, Saponara, Lapadula, Babacar e Paz. E ne ha ceduti in prestito ben 10: Felici, Pettinari, Bleve, Riccardi, Benzar, Gallo, Pierno, Dumancic, Dubickas e Tsonev. Ma qualcosa già si muove: il Cagliari sarebbe intenzionato a ripredere Deiola, per il quale il Lecce ha diritto di riscatto, ma il Cagliari ha quello di controriscatto. Il presidente Giulini vorrebbe tenerserlo stretto e a sostegno di questa tesi la voce secondo la quale ad allenare il Cagliari l'anno prossimo potrebbe essere allenato proprio da Fabio Liverani. Sempre con il Cagliari è in piedi il discorso Farias, più complicato economicamente. In caso di permanenza in A, il Lecce ha l'obbligo di riscatto a 5 milioni .

