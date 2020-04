"De Ligt, Pogba, Haaland: rivoluzione Raiola al Real Madrid"

MADRID (Spagna) - "La mia relazione con il Real Madrid è molto buona. Ho grande speranza che un giorno possa portare al Real Madrid un grande calciatore. Ora ho Areola, ma è una mezza operazione perché si tratta di un prestito. Voglio portare un calciatore a titolo definitivo e ci proverò quest'estate. Sarebbe un orgoglio per me e per i miei calciatori perché il Real Madrid è un grande club". Questa intervista rilasciata a Marca in tempi non sospetti da Mino Raiola, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, avrebbe di fatto spalancato le porte ad un sodalizio tra i Blancos ed il procuratore italo-olandese, pronto a prendere forma nella prossima sessione di calciomercato. Sarebbero tre i giocatori messi nel mirino dalla dirigenza merengue, e nella totalità dei casi si tratterebbe di una vera e propria "battaglia" con la Juve.

Real Madrid su De Ligt

Stando sempre a quanto riferito da Marca, prima di approdare alla Juve, Matthijs de Ligt sarebbe stato a lungo corteggiato da Barcellona e Real Madrid. Se i Blancos si tirarono fuori dalla corsa al promettente difensore olandese dopo un'attenta analisi costi/benefici, i blaugrana furono costretti a desistere in virtù delle onerosissime richieste dell'Ajax in primis e del diretto interessato poi. A nove mesi di distanza, però, avrebbero preso quota alcuni malesseri del 20enne ex capitano dei Lancieri: per la fonte iberica, avrebbero manifestato la propria intenzione di lasciare la Serie A ed il club bianconero, rilanciando di fatto le ambizioni madridiste.

I migliori momenti di Matthijs de Ligt con la Juventus

Real Madrid su Pogba

Il "Pogback" è uno degli hashtag più in voga per quel che concerne il prossimo mercato della Juventus, ma sul centrocampista francese campione del mondo 2016 si registrerebbe anche il forte pressing del Real Madrid. Anzi, secondo Marca, sarebbero proprio i Blancos in cima alle preferenze di Pogba, un'opzione ampiamente caldeggiata dal connazionale Zinedine Zidane. L'emergenza Coronavirus ed il contratto in scadenza nel 2021, oltretutto, ridurrebbero, e non di poco, il "potere" del Manchester United in sede di trattative.

Real Madrid su Haaland

Anche l'ultimo assistito di lusso di Mino Raiola, Erving Haaland, lascerebbe ipotizzare uno scontro Juventus-Real Madrid. Il giovane gioiello austriaco, che a gennaio ha lasciato il Salisburgo per fare le fortune del Borussia Dortmund, è stato ad un passo dal vestirsi di bianconero. Dopo pochi mesi di "apprendistato" in terra teutonica, però, il prolifico attaccante sarebbe già con le valigie in mano pronto ad un nuovo, grande salto: secondo Marca sarebbe proprio lui l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo dei Blancos.