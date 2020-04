Lazio, asta Kumbulla. Torna di moda Coates

ROMA - In casa Lazio l'obiettivo è chiaro: un difensore centrale, in particolare di piede sinistro. Magari alto e grosso: come Kumbulla del Verona, 20enne cercato da Juve, Inter e Napoli. A lui si aggiunge anche il lungagnone Coates dello Sporting Lisbona. Età differenti, visto che il primo è un classe 2000, mentre il secondo 1990. Il difensore del Verona di origini albanesi è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma l'Hellas non accetta contropartite e i nerazzurri sembrano in poli.

Strategie

Per Coates, invece, possono bastare 15 milioni. Il suo è un nome che ritorna e, dal Portogallo, rilanciano la convinzione di come un'offerta dall'Italia possa far vacillare il calciatore. Tornando a Kumbulla, il gialloblù, lanciato da Juric alla prima stagione di Serie A, ha stupito tutti, scatenando su di lui una vera e propria asta. Ha già detto "no" al Napoli più volte, con il club azzurro che continua a rilanciare [...]

