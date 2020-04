Napoli, non solo Everton, Boga e Rashica: spunta Felipe Anderson

NAPOLI - Il Napoli si prepara a una separazione dolorosa da Callejon. Giuntoli sta lavorando per cercare un sostituto, da Sassuolo sino a Porto Alegre, in Brasile, c’è un macrocosmo, si direbbe un mondo, in cui l’estro o anche il rigore tattico si miscelano: il Napoli scruta, in queste ore vuote, i vari profili a cui in qualche modo ha avuto modo di dedicarsi recentemente.

Jeremie Boga

Jeremie Boga ha ventitré anni e non ha bisogno di offrire altro di sé: al Napoli basta quel che ha dato, la sua rapidità di calcio, e anche quell’atletismo che consente di allungarsi e di accorciarsi, seguendo il corso della partita. Ma Boga ama partire da sinistra, per poi chiudere con il destro sul palo lontano, spesso all’incrocio. sembra un dettaglio, però, rispetto a un dialogo che avrà bisogno di approfondimenti e che comunque è già stato in qualche modo affrontato.

Milot Rashica

Milot Rashica, ventiquattro anni a giugno, non è mai sparito dai radar: ci è ricomparso, e in che modo, di recente, attraverso una stagione per lui significativa in un Werder Brema che invece si sta dissolvendo. Lo status di extracomunitario potrebbe essere un problema, perché gli slot sono tutti occupati, ma nessuno può prevedere gli sviluppi del mercato e dunque le eventuali partenze, che consentirebbero di osare con il club tedesco.

Everton

Ma il nome nuovo, mai avvicinato al Napoli, è quello di Everton Sousa Soares, ventiquattro anni appena compiuti, brasiliano del Gremio della fascia sinistra, già quattordici presenze in Nazionale, quindici gol e sette assist nella stagione alle spalle ma un valore (ancora) altissimo, intorno ai trenta milioni di euro e forse di più.

Idrissi

L’Olanda ha avuto sempre un forte richiamo per il Napoli, che recentemente ha speso e tanto nei Paesi Bassi: Mertens è arrivato dal Psv (nel 2013), Milik dall'Ajax (nel 2016), Younes è stato prelevato a parametro zero dall’Ajax (2018) sempre e nell’estate scorsa c’è stato il blitz per Lozano, cinquanta milioni complessivi per strappare al Psv un calciatore che non verrà svalutato. In Olanda, nell’Az, c’è un esterno, pure lui da fascia sinistra ma ritenuto in grado di garantire rendimento elevato anche a destra, e su Oussama Idrissi, marocchino di ventiquattro anni, di appostamenti, quando era possibile, se ne sono registrati.

Felipe Anderson

C’è stato un momento in cui la tentazione Felipe Anderson ha contribuito ad informarsi su eventuali, possibili aperture del West Ham: ma anche in questo caso la richiesta rappresenterebbe un ostacolo complicato da affrontare, che si andrebbe a sommare con l’ingaggio in sterline di un calciatore economicamente di altissima fascia. È un’idea, insomma, che sta lì, nel silenzio di questi giorni.

