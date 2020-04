“La Roma piomba su Lemar dell'Atletico Madrid”

Quelli di Thomas Lemar potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia dell’Atletico Madrid. Il campione del mondo 2018 è entrato prepotentemente nel mirino della Roma, desiderosa di rinnovare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. A parlarne è il Mundo Deportivo, che riporta il desiderio dei colchoneros: monetizzare per tentare di recuperare parte di quei 70 milioni spesi due anni fa per prelevarlo dal Monaco. La strategia della società giallorossa è quella del prestito con diritto di riscatto.

Roma, anticipazioni sulla seconda maglia: torna il lupetto di Gratton

Anche l’Arsenal su Lemar

A Roma credono che lo stile del tecnico Fonseca si possa sposare perfettamente con le qualità tecniche del francese, che al momento a Madrid non è stato in grado di esprimere a pieno le proprie potenzialità. L’ultimo gol di Lemar risale allo scorso anno nella vittoria di misura contro l’Eibar. In totale, con la squadra di Simeone, ha giocato 67 partite (42 da titolare) mettendo a referto tre reti. Ci sarà però da monitorare la concorrenza dell’Arsenal perché Arteta è un grande estimatore dell’esterno.

Zaniolo e il retroscena sul messaggio di Modric