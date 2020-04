“Via Cavani, per il Psg c'è Benzema”

PARIGI (Francia) - Edinson Cavani in uscita. Argentina, Brasile, Spagna o Italia si vedrà, ma quel che è certo è che l'uruguaiano lascerà il Psg e il club campione di Francia, per sostituire il Matador, ha messo nel mirino Karim Benzema, attaccante del Real Madrid con il contratto in scadenza nel 2022. I parigini avrebbero già avviato in maniera concreta i contatti con gli agenti del giocatore dei blancos che, però, è uno dei fedelissimi di Zidane e in passato ha più volte detto che intende chiudere la carriera a Madrid. Ecco perché non è esclusa la conferma di Mauro Icardi, argentino ancora di proprietà dell'Inter ma ormai fuori dal mondo nerazzurro. (Italpress)

