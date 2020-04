Lazio, l'obiettivo Luis Suarez: “I biancocelesti mi seguono, interesse forte”

ROMA - C’è un obiettivo reale in casa Lazio e porta il nome di Luis Suarez. L’attaccante colombiano (con passaporto spagnolo) in prestito al Real Saragozza, ma di proprietà del Watford, conferma l’interesse dei biancocelesti in una diretta Instagram: “Il Watford vuole che torni lì alla fine del prestito, ad oggi so che ci sono alcune squadre che hanno chiesto di me. Per ora sono concentrato su questo finale di stagione qui in Spagna, voglio la promozione. Solo dopo prenderò una decisione. Al momento l’interesse più forte è quello della Lazio, ma ci sono anche Atletico Madrid e Valencia. In Spagna sono migliorato tanto, vorrei rimanerci, ma alla fine si dovrà trovare un accordo. Vedremo a fine stagione. L’Inter? Grande club, mi è sempre piaciuto per i giocatori che hanno avuto. Il mio idolo era Ronaldo, spero che un giorno possa giocare lì”. Chiosa finale sulla Nazionale: “In passato la Spagna era interessata e hanno parlato con i miei agenti. Non ho chiuso la porta, ma aspetto anche una chiamata dalla Colombia. Il mio sogno è giocare per i colombiani, sogno di debuttare con quella maglia e segnare a Baranquilla”.

