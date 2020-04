Tra Inter e Giroud l'intesa è perfetta

Giroud, l'usato sicuro. Il francese è destinato a diventare il prossimo rinforzo dell'Inter, a parametro zero e con qualche mese di ritardo rispetto alle volontà dell'attaccante del Chelsea che già a gennaio era convinto – ribadendo il tutto recentemente – di vestire la maglia nerazzurra. Un nome che aveva stuzzicato anche l'appetito della Lazio, decisa a muovere passi da gigante verso Olivier Giroud. Nella testa del bomber, principale artefice del successo in Europa League lo scorso anno con Sarri, c'è ormai da tempo l'Inter. Che in gennaio ha concentrato sforzi economici e di trattative in Premier League, principalmente per assicurarsi Eriksen dal Tottenham.

Tempi dilatati

Il grande colpo numero due del 2020 interista – Giroud è campione del mondo in carica con la Francia – poteva aspettare, anche con il compromesso di un prezzo di saldo. Complice un contratto in scadenza il prossimo giugno e un ruolo che all'Inter, come quarta punta, si è scelto di far ricoprire al baby Esposito per la seconda parte di stagione. Ma adesso le variabili sono tante. Giroud sarà il successore di Sanchez, destinato a un ritorno al Manchester United a fine stagione. I tempi si sono soltanto dilatati un po': fosse per lui, il giocatore avrebbe già fatto i bagagli con destinazione Milano. Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona, in attesa di un'offerta che possa far vacillare l'Inter al di là della clausola rescissoria. E pure sullo stesso Esposito restano interrogativi di sorta, perché a 18 anni la possibilità di un prestito in serie A – come successo nello scorso campionato per Pinamonti – rimane viva.

Progetto migliore

Così l'unico attaccante sicuro della conferma all'Inter il prossimo anno è Lukaku. Il mercato ha proposto l'occasione Giroud a titolo gratuito e il club nerazzurro non vuole lasciarsela sfuggire. Il francese non ha mai smesso di pensare all'Inter, facendo capire di essere lusingato e pronto alla nuova avventura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport