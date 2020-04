Lazio, Dendoncker è il colpo Champions: un gigante per tre ruoli

ROMA - C’è un nome che intriga parecchio il ds Igli Tare. La Lazio segue Leander Dendoncker, centrocampista-jolly del Wolverhampton. Venticinque anni, può giocare sia a centrocampo che in difesa. La duttilità è la sua forza. Ad oggi rappresenta uno dei pezzi pregiati della Premier League, serviranno 25-30 milioni di euro per portarlo a Formello.

Un giocatore per tre ruoli

Dicevamo della duttilità. Dendoncker, prima dello stop, ha messo insieme 46 presenze in totale. In Premier se ne contano 29, di cui 26 da titolare. In campo da difensore centrale, da centrocampista centrale, e da mezz’ala nella linea mediana a 3. Il fisico fa la differenza: 188 centimetri e oltre 80 chili. Non è veloce, ma dà peso al centrocampo. Alla Lazio potrebbe essere un nuovo Leiva, con il brasiliano che ha compiuto 33 anni e in Champions League sarà giusto avere cambi di livello. Oppure il sostituto di Milinkovic o Luis Alberto. In difesa può dar respiro a Radu e giocare sulla linea a 3. Spesso è stato accostato a Matic per caratteristiche. Tare lo segue da due anni, Dendoncker era finito nel mirino anche dell’Atalanta nel 2018. Rifiutati 12 milioni di euro, venduto a 18 al Wolverhampton. Che oggi non fa sconti: servirà un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro per prenderlo.