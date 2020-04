“Van de Beek, la Juve sfida il Real Madrid e il Manchester United”

Non solo Real Madrid, su Donny Van de Beek ci sarebbero - come ha rivelato il Mundo Deportivo - anche Manchester United e Juve. Il gioiello dell'Ajax sembrava a un passo dai blancos ma l'emergenza Coronavirus ha cambiato le carte in tavola. Il calo di interesse da parte della società di Florentino Perez (che aveva pronta un'offerta da 50 milioni) va visto nell’ottica della crisi economica generata dalla pandemia, degli obiettivi Camavinga-Pogba e anche dello sviluppo di giocatori di proprietà e adesso in prestito come Odegaard. I Red Devils starebbero invece pianificando una rivoluzione a centrocampo e, nonostante l’arrivo di Bruno Fernandes, avrebbero adocchiato l’olandese. L’ultima decisione spetterà a Solskjaer. Complicata la situazione legata alla società bianconera perché il quotidiano spagnolo parla di Van de Beek obiettivo sensibile in caso di addio di Dybala. La Joya viaggia verso il rinnovo e vuole essere il leader del futuro.

Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!