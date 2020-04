Roma, Fonseca vuole Pedro e le conferme dei big

di Guido D'Ubaldo

ROMA - Il mercato che vorrebbe Fonseca. Il tecnico spera ancora che il campionato possa riprendere, con qualsiasi formula, ha provato a non far perdere concentrazione alla squadra in questi due mesi di lavoro a casa. Ma intanto pensa alla Roma che verrà, con tutte le incognite legate al difficile periodo che stiamo vivendo. Nelle lunghe giornate trascorse a casa l’allenatore portoghese sta visionando molte partite, sia del campionato italiano che di quelli esteri. Il mercato virtuale di Fonseca ha molto punti fermi. Partendo dalla conferma di Pellegrini e Zaniolo. Il tecnico chiederà alla società qualsiasi sforzo per trattenere i due gioielli e farne i punti fermi della squadra del futuro. Il portoghese stravede per Pellegrini che considera il fulcro della Roma e considera Zaniolo il giovane più interessante del calcio italiano. Forse è passato inosservato, ma la flessione invernale della squadra è coincisa con l’infortunio dell’azzurro. Se la Roma riuscirà a blindare loro due, oltre alla conferma di Smalling e Mkhitaryan, Fonseca potrebbe ritenersi abbastanza soddisfatto, perchè senza gli infortuni di questa stagione la squadra è competitiva e avrà bisogno di pochi ritocchi.





Per migliorare la Roma bisognerà intervenire soprattutto sulle fasce. Il giocatore preferito del portoghese è Pedro, che a giugno si svincola dal Chelsea. Petrachi ci aveva provato già a gennaio, prima di virare su Carles Perez, ma i Blues avevano respinto la richiesta di prestito. Fonseca è convinto che lo spagnolo, nonostante abbia quasi 33 anni, possa fare un paio di stagioni ad alto livello e migliorare la Roma in fatto di gol. Il club giallorosso aveva già preso contatti con l’entourage del giocatore, offrendo un ingaggio da tre milioni a stagione.





