"Per Lautaro l'Inter chiede Griezmann, Vidal e 90 milioni al Barcellona"

ROMA – Il Barcellona vuole Lautaro Martinez e l’Inter detta le condizioni: lo scrive il sito del giornale spagnolo As, spiegando come il club nerazzurro abbia chiesto ai catalani, per la cessione dell’argentino, 90 milioni di euro, la cessione definitiva di Arturo Vidal e il prestito gratuito per un anno di Antoine Griezmann. Lautaro ha un contratto con l’Inter fino al 2023 e una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Secondo As, a queste condizioni, è difficile che il Barcellona possa accettare.

