Lazio, occhi su Suarez. Il Real Saragozza: “Vuole un grande club”

ROMA - Gli occhi della Lazio su Luis Suarez del Real Saragozza, attaccante in prestito in Spagna ma di proprietà del Watford. La lista delle pretendenti è lunga, i biancocelesti sono in fila insieme a Napoli, Atletico Madrid, Betis, Getafe e Valencia. Il ds del club spagnolo, Arantegui, ha ammesso ai taccuini di bolavip.com: "La situazione di Luis Suarez è la più complicata, dal momento che è venuto fuori l'interesse di club molto forti. Il ragazzo sta suscitando tanto interesse”. In poche parole: al Saragozza è praticamente impossibile che rimanga, in estate tornerà in Inghilterra. La trattativa a quel punto, sarà da mettere in piedi con il presidente Pozzo. Il costo va dagli 8 ai 10 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2022, nessuna situazione di rinnovo in ballo, almeno per ora. Il cartellino di Luis Suarez è gestito dallo stesso agente di Luis Alberto e Jony. La Lazio è in cima alla lista delle pretendenti, lo aveva ammesso il calciatore qualche settimana fa: “So che mi vogliono tante squadre, i biancocelesti sono quelli che hanno mostrato l’interesse più forte”. Ventidue anni, 17 gol in 29 partite in Segunda Division. Un attaccante che piace a Tare già messo in lista. Si vedrà.

