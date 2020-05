Perin ammette: “In passato vicino a Lazio e Roma”

ROMA - Mattia Perin è al Genoa, in pratica la sua seconda casa. Dopo aver lasciato Latina giovanissimo per andare alla Pistoiese, nel 2008 si è vestito rossoblù arrivando ad esordire in Serie A. Poi l’acquisto da parte della Juve e il prestito di nuovo a Genova. In diretta Instagram con Er Faina, il portiere ha ammesso: “Se sono stato vicino a giocare a Roma? Ci sono stati alcuni approcci, sia da una sponda che dall’altra del Tevere. Perché non si è concretizzato? Non è arrivato l’accordo tra le società. La voglia c’era, siamo stati anche molto vicini”. Poi sull’attaccante più temuto: “Higuain senza dubbio. Immobile no, lo conosco bene, mi ha fatto pure gol l’ultima volta che ci siamo visti. A Napoli il Pipita era incredibile, faceva 3-4 gol a partita. Prima del fischio d’inizio pensavo: ‘Mi tocca affrontare questo, mi segna in tutti i modiì. Mi teneva sempre sulla porta".

