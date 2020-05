Lazio, Grifo fa l'occhiolino: “Tare ha il mio numero. L'Italia mi piace”

ROMA - Vincenzo Grifo strizza l’occhio alla Lazio. Il trequartista italo-tedesco oggi gioca al Friburgo, ma non esclude un futuro in Serie A. Il trequarstista, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato di questa possibilità: “Il mondo è piccolo e non si sa mai, sto bene a Friburgo ma il calcio è fatto così. Se mi chiamano dall'Italia valuto con attenzione. Tare il mio numero ce l’ha salvato, giocava anche lui in Germania al Kaiserslautern. L’Italia è bella”. Grifo ha vestito anche la maglia della Nazionale. È nato in Germania , ma ha la cittadinanza italiana grazie ai genitori. Mamma pugliese e papà siciliano: “Perché indossai la dieci azzurra? Quando sono stato convocato era un numero libero, Bonucci ci chiese chi la volesse e io mi proposi. Lo ringrazio per avermi permesso di metterla. Amo la maglia della Nazionale, al di là del numero. Ma di certo il dieci è tutta un’altra cosa. Ripresa? In Germania ci alleniamo da 3 o 4 settimane. Siamo piccoli gruppi più il portiere, il pallone non manca nelle nostre sedute”.

