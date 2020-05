“Anche la Lazio su Talles Magno, ma il prezzo è lievitato”

ROMA - Talles Magno è uno dei più grandi giovani talenti che il Brasile ha da offrire in questo momento. Gioca nel Vasco da Gama, il prossimo 26 giugno compirà 18 anni. Incoronato miglior giocatore brasiliano nel campionato del mondo Under 17 dell’anno scorso. Ruolo: attaccante. Il quotidiano As mette anche la Lazio tra le pretendenti insieme a Siviglia e Bayer Leverkusen. Ma l’affare si potrebbe presto complicare. Sul brasiliano, che in patria lo paragonano a Willian del Chelsea, ci sarebbero pure altri top club europei come Liverpool, Real Madrid, Barcellona e Roma. Tradotto: il club ora spara alto e per il suo gioiello chiede non meno di 25 milioni di euro. C’è aria di asta. L’agente però, per ora smentisce offerte ufficiali: “Ad oggi non ci è arrivato nulla”.

Il profilo

Talles Magno ha debuttato a 16 anni nel Vasco da Gama. Ha velocità, fisico (alto 186 centimetri), potenza. All’ultimo Carnevale di Rio de Janeiro si è fatto male al piede sinistro. Intervento chirurgico e stop. Sta cercando di recuperare per tornare in campo da una frattura del quinto metatarso come è successo a Messi nel 2006, a James Rodriguez nel 2015 e a Neymar recentemente. Forse è un segno del destino.

